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Президент Ирака назначил нового премьера | Фото:01.02 17:50   MIGnews.com

Президент Ирака назначил нового премьера

В субботу, 1 февраля, президент Ирака Бархам Салех утвердил кандидатуру нового премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Аль-Арабия".

В частности, новым премьером стал 66-летний Мухаммед Тауфик Алауи, который ранее занимал должность министра коммуникаций. Теперь он должен по поручению главы государства сформировать правительство.

Что примечательно, 20 января Алауи заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост премьера. Тем не менее, это за него сделали парламентарии.

Предыдущий иракский премьер Адиль Абдул-Махди подал прошение об отставке в декабре. На соответствующий шаг он пошел на фоне антиправительственных акций протестов.


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