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Евросоюзу предрекли крах | Фото:01.02 23:27   MIGnews.com

Евросоюзу предрекли крах

Выход Великобритании из состава Евросоюза является началом формирования независимых наций в Европе.

Такое мнение выразила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Twitter по случаю Brexit.

"Евросоюз останется в истории, как громкий провал. Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев", – отметила она.



Напомним, что Британия официально вышла из состава ЕС в полночь 1 февраля. До конца 2020 года будет переходный период, во время которого никаких реальных изменений не произойдет.

Великобритания лишилась представительства во всех органах ЕС, потому до конца года будет подчиняться правилам и решениям Евросоюза, но не сможет участвовать в принятии.


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