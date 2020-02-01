Евросоюзу предрекли крах

Выход Великобритании из состава Евросоюза является началом формирования независимых наций в Европе.
Такое мнение выразила лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в Twitter по случаю Brexit.
"Евросоюз останется в истории, как громкий провал. Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев", – отметила она.
Ce jour de #Brexit doit marquer le début de la construction de l'Alliance européenne des Nations que nous appelons de nos voeux et que les peuples européens souhaitent dans leur grande majorité.