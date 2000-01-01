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Амир Перец призвал Нетаниягу уйти в отставку из-за Газы | Фото:01.02 14:14   MIGnews.com

Амир Перец призвал Нетаниягу уйти в отставку из-за Газы

Председатель партии "Авода" Амир Перец раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

С соответствующим заявлением он выступил в субботу, 1 февраля, передает Walla.

"Даже если мы отложим все в сторону, только из-за неспособности Нетаниягу обеспечить безопасность жителей поселений вокруг сектора Газа, он давно должен был уйти в отставку", – сказал он.

По словам Переца, Нетаниягу нападает на председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса за его слова и "терпит лидеры ХАМАСа Яхья Синуара с его ракетами".

"Я предпочитаю словесную схватку стрельбе ракетами", – резюмировал председатель "Авода".


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