01.02 14:14 MIGnews.com
Амир Перец призвал Нетаниягу уйти в отставку из-за Газы
Председатель партии "Авода" Амир Перец раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
С соответствующим заявлением он выступил в субботу, 1 февраля, передает Walla
.
"Даже если мы отложим все в сторону, только из-за неспособности Нетаниягу обеспечить безопасность жителей поселений вокруг сектора Газа, он давно должен был уйти в отставку", – сказал он.
По словам Переца, Нетаниягу нападает на председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса за его слова и "терпит лидеры ХАМАСа Яхья Синуара с его ракетами".
"Я предпочитаю словесную схватку стрельбе ракетами", – резюмировал председатель "Авода".
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