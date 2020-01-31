01.02 14:59 MIGnews.com

Как в мире отреагировали на Brexit

Dear #Northseaneighbours, how we hate to see you go. There is only little time for the important negotiations on our future relationship. It's crunch time again before we know it. #Brexit pic.twitter.com/u3mqwpyNTE — Stef Blok (@ministerBlok) January 31, 2020

Sad to see #UK leaving the #EU, but hope to remain the closest friends and allies. We are ready to build new ambitious partnership and deepen our cooperation in defense, security, research, trade, and innovations. @BorisJohnson — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 31, 2020

À minuit, pour la première fois en 70 ans, un pays quittera l’Union européenne. C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays. Message sur le Brexit : pic.twitter.com/JdUn8rhuCp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 31, 2020

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Мировые лидеры и политики отреагировали на выход Великобритании из состава Европейского Союза, который состоялся в полночь 1 февраля.Так, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок на своей странице в Twitter с юмором напомнил, что в связи с Brexit времени для переговоров о будущих отношениях между странами осталось мало."Дорогие североморские соседи! Мы так не хотим видеть, что вы уходите. Осталось совсем немного времени для важных переговоров о наших будущих отношениях", – написал он под анимацией, изображающей огромного "Brexit-монстра".Президент Литвы Гитанас Науседа написал, что грустит из-за выхода Великобритании из ЕС."Грустно видеть, что Великобритания покидает Евросоюз, но надеюсь, что мы останемся близкими друзьями и сторонниками", – отметил он.По словам Науседа, Литва готова строить новые партнерские отношения и углублять сотрудничество в области обороны, безопасности, исследований, торговли и инноваций.Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что правительство ее страны стремится к тому, чтобы Соединенное королевство оставалось близким партнером и другом.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Brexit должен подтолкнуть к созданию мощного и эффективного Евросоюза. Он рассказал, что собирается посетить Великобританию, чтобы обсудить дальнейшие отношения между Парижем и Лондоном в сферах обороны, науки и культуры."Сейчас нам нужно выстроить новые партнерские отношения. Я вскоре поеду с визитом в Великобританию, чтобы укрепить франко-британское сотрудничество", – отметил французский лидер.