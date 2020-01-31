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Как в мире отреагировали на Brexit | Фото:01.02 14:59   MIGnews.com

Как в мире отреагировали на Brexit

Мировые лидеры и политики отреагировали на выход Великобритании из состава Европейского Союза, который состоялся в полночь 1 февраля.

Так, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок на своей странице в Twitter с юмором напомнил, что в связи с Brexit времени для переговоров о будущих отношениях между странами осталось мало.

"Дорогие североморские соседи! Мы так не хотим видеть, что вы уходите. Осталось совсем немного времени для важных переговоров о наших будущих отношениях", – написал он под анимацией, изображающей огромного "Brexit-монстра".


Президент Литвы Гитанас Науседа написал, что грустит из-за выхода Великобритании из ЕС.

"Грустно видеть, что Великобритания покидает Евросоюз, но надеюсь, что мы останемся близкими друзьями и сторонниками", – отметил он.

По словам Науседа, Литва готова строить новые партнерские отношения и углублять сотрудничество в области обороны, безопасности, исследований, торговли и инноваций.


Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что правительство ее страны стремится к тому, чтобы Соединенное королевство оставалось близким партнером и другом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Brexit должен подтолкнуть к созданию мощного и эффективного Евросоюза. Он рассказал, что собирается посетить Великобританию, чтобы обсудить дальнейшие отношения между Парижем и Лондоном в сферах обороны, науки и культуры.

"Сейчас нам нужно выстроить новые партнерские отношения. Я вскоре поеду с визитом в Великобританию, чтобы укрепить франко-британское сотрудничество", – отметил французский лидер.



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