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ЕС открыл диппредставительство в Лондоне после Brexit | Фото:01.02 11:10   MIGnews.com

ЕС открыл диппредставительство в Лондоне после Brexit

Дипломатическое представительство Евросоюза в Великобритании начало свою работу с 1 февраля.

Об этом сказано в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Дипломатическое представительство Евросоюза будет обеспечиваться делегацией ЕС под моим руководством как верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Работа начинается сегодня", – сказал Боррель.

По его словам, ЕС сожалеет о решении Великобритании о Brexit, но полностью уважает этот выбор и готов двигаться вперед.

"Соединенное Королевство останется ключевым партнером Европейского Союза. Мы тесно связаны. Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в сфере торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной и уголовной юстиции, внешней политики, безопасности и обороны. Я надеюсь на очень тесное сотрудничество с нашими британскими друзьями в решении наших общих задач на региональном и глобальном уровнях", – добавил глава дипломатии ЕС.


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