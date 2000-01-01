ЕС открыл диппредставительство в Лондоне после Brexit
Дипломатическое представительство Евросоюза в Великобритании начало свою работу с 1 февраля.
Об этом сказано в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Дипломатическое представительство Евросоюза будет обеспечиваться делегацией ЕС под моим руководством как верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Работа начинается сегодня", – сказал Боррель.
По его словам, ЕС сожалеет о решении Великобритании о Brexit, но полностью уважает этот выбор и готов двигаться вперед.
"Соединенное Королевство останется ключевым партнером Европейского Союза. Мы тесно связаны. Мы хотим построить новое амбициозное партнерство в сфере торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной и уголовной юстиции, внешней политики, безопасности и обороны. Я надеюсь на очень тесное сотрудничество с нашими британскими друзьями в решении наших общих задач на региональном и глобальном уровнях", – добавил глава дипломатии ЕС.