Британия вышла из состава ЕС: что это означает для страны

По его словам, главной задачей правительства на данном этапе является объединение страны, расколотой разногласиями из-за Brexit, а также устранение перекосов в развитии регионов. Джосон надеется на продолжение конструктивного сотрудничества с ЕС.
"Мы хотим, чтобы это стало началом новой эры дружественного сотрудничества между ЕС и полной сил Великобритании", − подчеркнул Джонсон.
Что примечательно, до конца декабря 2020 года будет переходный период, во время которого никаких реальных изменений не произойдет. Британия лишилась представительства во всех органах Евросоюза. Таким образом, в течение года британцы будут подчиняться правилам и решениям ЕС, но не смогут участвовать в их принятии.
До окончания переходного срока Британия и Евросоюз будут вести переговоры о новой сделке относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Правительство Джонсона планирует заключить новое торговое соглашение с ЕС, попытавшись добиться нулевых тарифов и квот на ввоз товаров.
Еврокомиссия примет предварительные рекомендации до 3 февраля, после чего Совет Евросоюза по общим делам должен принять мандат на переговоры.
Переходный период может быть продлен один раз на 1-2 года, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.
До нынешнего времени правительство могло отозвать заявление о выходе из состава ЕС, но теперь обратной дороги нет. Если же британцы все же решат вернуться, им придется пройти тяжелый путь, но и тогда не факт, что Евросоюз примет страну обратно.
На что влияет Brexit
По данным ВВС, Великобритания не будет вводить визы для туристов и менять порядок въезда для граждан третьих стран. Европейцы, которые планируют перебраться в страну, должны решить все формальные вопросы до конца текущего года. А все живущие в Британии граждане стран ЕС должны подать ходатайство о статусе жителя.
После окончательного выхода из ЕС правительство Джонсона обещает перемены в правилах иммиграции, которые коснутся всех иностранцев. Таким образом, будет введена "австралийская" система, в которой потенциальным иммигрантам автоматически начисляются баллы, а право переехать получат те, кто набрал "проходной балл".
Отдельные типы виз будут выдаваться самым высококвалифицированным приезжим из Евросоюза: ученым, сезонным рабочим, медикам.
Напомним, что вопрос Brexit в Британии был поднят еще в июне 2016 года. Тогда был проведен референдум, где за выход из ЕС проголосовал 51,9% участников. Долгое время переговоры Великобритании с ЕС не могли выйти из тупика, из-за чего Тереза Мэй покинула пост премьер-министра.
Занявший ее место Борис Джонсон провел внеочередные выборы, на которых его Консервативная партия одержала уверенную победу. В декабре 2019 года британский парламент проголосовал во втором чтении за план выхода из ЕС.
24 января глава Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о Brexit.
А 29 января Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС 31 января.