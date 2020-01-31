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Британия вышла из состава ЕС: что это означает для страны | Фото: AFP01.02 10:20   MIGnews.com

Британия вышла из состава ЕС: что это означает для страны

В полночь, 1 февраля, Великобритания официально покинула состав Евросоюза, членом которого была 47 лет.

В Лондоне по этому поводу устроили большую вечеринку перед парламентом, а премьер-министр страны Борис Джонсон выступил в телевизионном обращении к нации.

"За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках", − сказал Джонсон.

По его словам, главной задачей правительства на данном этапе является объединение страны, расколотой разногласиями из-за Brexit, а также устранение перекосов в развитии регионов. Джосон надеется на продолжение конструктивного сотрудничества с ЕС.

"Мы хотим, чтобы это стало началом новой эры дружественного сотрудничества между ЕС и полной сил Великобритании", − подчеркнул Джонсон.

Что примечательно, до конца декабря 2020 года будет переходный период, во время которого никаких реальных изменений не произойдет. Британия лишилась представительства во всех органах Евросоюза. Таким образом, в течение года британцы будут подчиняться правилам и решениям ЕС, но не смогут участвовать в их принятии.

До окончания переходного срока Британия и Евросоюз будут вести переговоры о новой сделке относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Правительство Джонсона планирует заключить новое торговое соглашение с ЕС, попытавшись добиться нулевых тарифов и квот на ввоз товаров.

Еврокомиссия примет предварительные рекомендации до 3 февраля, после чего Совет Евросоюза по общим делам должен принять мандат на переговоры.



Переходный период может быть продлен один раз на 1-2 года, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

До нынешнего времени правительство могло отозвать заявление о выходе из состава ЕС, но теперь обратной дороги нет. Если же британцы все же решат вернуться, им придется пройти тяжелый путь, но и тогда не факт, что Евросоюз примет страну обратно.

На что влияет Brexit

По данным ВВС, Великобритания не будет вводить визы для туристов и менять порядок въезда для граждан третьих стран. Европейцы, которые планируют перебраться в страну, должны решить все формальные вопросы до конца текущего года. А все живущие в Британии граждане стран ЕС должны подать ходатайство о статусе жителя.



После окончательного выхода из ЕС правительство Джонсона обещает перемены в правилах иммиграции, которые коснутся всех иностранцев. Таким образом, будет введена "австралийская" система, в которой потенциальным иммигрантам автоматически начисляются баллы, а право переехать получат те, кто набрал "проходной балл".

Отдельные типы виз будут выдаваться самым высококвалифицированным приезжим из Евросоюза: ученым, сезонным рабочим, медикам.

Напомним, что вопрос Brexit в Британии был поднят еще в июне 2016 года. Тогда был проведен референдум, где за выход из ЕС проголосовал 51,9% участников. Долгое время переговоры Великобритании с ЕС не могли выйти из тупика, из-за чего Тереза Мэй покинула пост премьер-министра.

Занявший ее место Борис Джонсон провел внеочередные выборы, на которых его Консервативная партия одержала уверенную победу. В декабре 2019 года британский парламент проголосовал во втором чтении за план выхода из ЕС.

24 января глава Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о Brexit.

А 29 января Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС 31 января.


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