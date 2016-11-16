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Икону ислама на Западе арестовали за изнасилования поклонниц 01.02 09:36   MIGnews.com

Икону ислама на Западе арестовали за изнасилования поклонниц

Профессор Тарик Рамадан, духовный лидер политического ислама в Европе и внук основателя “Братьев-мусульман” Хассана Баны, арествоан французскими властями по обвинению в изнасиловании.

Рамадан, гражданин Швейцарской Конфедерации, значительную часть своего времени проводит во Франции, где является чрезвычайно популярной фигурой в интеллектуальных кругах и среди мусульманской молодежи.

55-летний Рамадан - профессор изучения современного ислама в Оксфордском университете с 2009 года. Рамадан также является советником по делам ислама британского правительства.

Благодаря своей харизме и образованности Рамадан превратился в культурную икону, образ “умеренного” и “современного” ислама на Западе. Только сейчас часть французской интеллигенции начинает осознавать, что люди, подобные Рамадану, в реальности занимающиеся “бесшумным джихадом” - куда опаснее головорезов Исламского Государства и являются главной угрозой демократии, подрывая уклад жизни западного общества изнутри. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Страусы позиции отрицания и французский раскол".

Рамадана обвинила в изнасиловании французская писательница и феминистка 40-летняя Хенда Айяри, бывшая мусульманская экстремистка и салафитка, превратившаяся в ярого критика политического ислама после атак в Charlie Hebdo. Она утверждает, что Рамадан изнасиловал ее в Париже в отеле в 2012 году.

Айяри подала заявление об изнасиловании в прокуратуру Руана. Рамадан обвиняется в “изнасиловании, намеренном насилии, издевательствах и запугивании”.

Айяри опубликовала пост в facebook, в котором сообщает: “Мне потребуется ваша реальная помощь друзья, потому что я публикую имя того, кто меня атаковал, и это - Тарик Рамадан. Я знаю, чем я рискую”.

Разведенная мать троих детей, выступающая в защиту прав мусульманских женщин во Франции, утверждает, что описала произошедшее с нею в изданной в 2016 году книге “Я выбрала быть свободной”.

Хайяри утверждает, что “когда я сказала ему, что заявлю в полицию, он в ответ начал угрожать моим детям, я была запугана и не сказала ничего”.

После Айяри Рамадана обвинила еще одна женщина - 42-летняя француженка, принявшая ислам. Ее имя не разглашается. Четыре швейцарских женщины обвиняют Рамадана в сексуальных домогательствах.

Рамадан отвергает все обвинения и утверждает, что речь идет о “сионистской конспирации” с целью “уничтожить мусульманского мужчину”.
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