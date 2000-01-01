01.02 17:56 MIGnews.com

Встреча Нетаниягу с лидерами области медицинских инноваций

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с лидерами в области медицинских инноваций, находящимися в настоящее время в Израиле.Правительство Израиля продвигает программу цифрового здравоохранения в качестве механизма экономического роста. Программа включает в себя множество проектов, а также будущие нормативные изменения, которые, как ожидается, будут способствовать росту этого сектора. В преддверии представления программы на утверждение правительства премьер-министр Нетаниягу, генеральный директор премьер-министра Эли Грунер и глава Национального экономического совета профессор Ави Симхон встретились с мировыми лидерами в области медицинских инноваций, которые приехали в Израиле на Our Crowd Global Investor Summit, проходящий в Иерусалиме.Премьер-министр Нетаниягу выразил намерение Израиля инвестировать в цифровое здравоохранение и превратить отрасль в источник экономического роста наподобие кибериндустрии.