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flickr/Piotr Drabik 01.02 09:05   MIGnews.com

Сенат Польши принял спорный "закон о Холокосте"

Сенат Польши проголосовал за спорный законопроект, отрицающий ответственность поляков за Холокост и любые другие преступления против человечества, совершенные нацистами на ее земле во время Второй мировой войны.

Верхняя палата парламента проголосовала 57 голосами "за" законопроект, в то время как 23 депутата – против. Два парламентария воздержались от голосования.

Согласно законопроекту, употребление таких фраз, как "польские лагеря смерти", отныне будут караться в Польше штрафами и тюремным заключением сроком до трех лет.

Кроме того, действие закона распространяется как на польских граждан, так и на иностранцев.

Для утверждения законопроекта, документ должен быть подписан президентом Польши Анджей Дудой.
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