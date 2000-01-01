01.02 09:05 MIGnews.com

Сенат Польши принял спорный "закон о Холокосте"

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Сенат Польши проголосовал за спорный законопроект, отрицающий ответственность поляков за Холокост и любые другие преступления против человечества, совершенные нацистами на ее земле во время Второй мировой войны.Верхняя палата парламента проголосовала 57 голосами "за" законопроект, в то время как 23 депутата – против. Два парламентария воздержались от голосования.Согласно законопроекту, употребление таких фраз, как "польские лагеря смерти", отныне будут караться в Польше штрафами и тюремным заключением сроком до трех лет.Кроме того, действие закона распространяется как на польских граждан, так и на иностранцев.Для утверждения законопроекта, документ должен быть подписан президентом Польши Анджей Дудой.