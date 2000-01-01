01.02 08:48 MIGnews.com

Ципи Ливни приятно удивлена вызовом в полицию

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Член Кнессета Ципи Ливни была вызвана в полицию с тем. чтобы дать показания по “делу 3000” - делу о покупке Израилем германских субмарин.Ливни сообщила: “Я дала ответы на вопросы, которые касались не меня, но других. Я не обнародую эти вопросы, в соответствии с требованиями полиции. я подтверждаю, что меня допросили, но я - последний человек, который может попытаться повредить следствию с помощью интервью”.Ливни также сообщила: “Я лично была удивлена, и у меня сложилось приятное впечатление в связи с тем, что полиция действительно расследует это дело по настоящему, и я могут только сказать - я счастлива в связи с этим. Я верю в органы правопорядка”.