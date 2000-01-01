01.02 08:10 MIGnews.com

23% израильтян - против депортации африканцев

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Газета Times of Israel провела опрос общественного мнения об отношении к правительственной программе высылки незаконных африканских мигрантов.На вопрос о том, поддерживают ли израильтяне депортацию граждан Эритреи и Судана 58% заявили, что поддерживают депортации.23% опрошенных заявили, что выступают против подобной программы.51% опрошенных определил африканцев в качестве “трудовых мигрантов”, в то время как 31% - в качестве “беженцев”.63% израильтян поддерживают депортацию мигрантов в третье африканское государство. 20% - выступают против.59% израильтян заявили, что на стране нет морального обязательства по приему африканских беженцев, в то время как 24% заявили, что такое обязательство существует.