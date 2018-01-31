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В Израиле развернута американская система ПРО 01.02 07:37   MIGnews.com

В Израиле развернута американская система ПРО

В рамках начинающихся совместных американо-израильских учений Juniper Cobra 18 в будут отработаны действия при ракетной атаке на нескольких фронтах одновременно, когда тысячи ракет ударят по израильскому тылу, сообщает 10-й канал израильского ТВ.

По сведениям телеканала, в ходе учений американцы начали развертывание собственных ПРО на территории Израиля.





Учения пройдут на фоне эскалации угроз и предупреждений “Хизбалле”, которая, по сведениям израильской разведки, создала арсенал, насчитывающий от 100 до 150 тысяч ракет, и обучила террористическую армию численностью до 50 тысяч человек.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что если вспыхнет война, Ливан “заплатит за нее полную цену”, и что “если жители Тель-Авива будут вынуждены уйти в бомбоубежища, жители Бейрута также окажутся в бомбоубежищах”.

Либерман указал на то, что Ливан понесет ответственность за свою роль в любой будущей войне, поскольку он “пожертвовал собственными национальными интересами и полностью подчинился Ирану”.

Либерман также предупредил, что в войне, скорее всего, будет участвовать и Сирия: “Израильская северная границы - не только с Ливаном, но и с Сирией. Я не уверен в том, что сирийское правительство сможет противостоять попыткам “Хизбаллы” втянуть их в войну”.
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