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Данон: Аббас лишает народ шанса на будущее 02.02 07:19   MIGnews.com

Данон: Аббас лишает народ шанса на будущее

Посол Израиля в Организации Объединённых Наций Дани Данон в четверг, 1 февраля, заявил о том, что председатель ПА Махмуд Аббас разрушает перспективу установления мира в ближневосточном регионе.

С точки зрения Данона, показательным моментом стало заявление Аббаса относительно того, что он намерен выступить перед Советом по правам человека ООН в конце текущего месяца, передаёт The Jerusalem Post.

"После распространения антисемитских сообщений в своих последних выступлениях, Махмуд Аббас теперь пытается предотвратить любую возможность проведения переговоров с Израилем", - убеждён посол.

"Продолжая направлять свои усилия против Соединённых Штатов и добиваясь односторонних действий, направленных против Израиля, Аббас превратно истолковывает ту реальность, которая есть сегодня и противостоит перспективе лучшего будущего для своего же народа", - добавил Данон.
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