02.02 07:19 MIGnews.com

Данон: Аббас лишает народ шанса на будущее

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Посол Израиля в Организации Объединённых Наций Дани Данон в четверг, 1 февраля, заявил о том, что председатель ПА Махмуд Аббас разрушает перспективу установления мира в ближневосточном регионе.С точки зрения Данона, показательным моментом стало заявление Аббаса относительно того, что он намерен выступить перед Советом по правам человека ООН в конце текущего месяца, передаёт The Jerusalem Post."После распространения антисемитских сообщений в своих последних выступлениях, Махмуд Аббас теперь пытается предотвратить любую возможность проведения переговоров с Израилем", - убеждён посол."Продолжая направлять свои усилия против Соединённых Штатов и добиваясь односторонних действий, направленных против Израиля, Аббас превратно истолковывает ту реальность, которая есть сегодня и противостоит перспективе лучшего будущего для своего же народа", - добавил Данон.