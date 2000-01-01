01.02 21:38 MIGnews.com

Премьер Польши: Мы понимаем эмоции Израиля

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг, 1 февраля, заявил о том, что его страна никогда не ограничит свободу обсуждения такой важной темы, как Холокост.Премьер также отметил, что Варшава понимает позицию Израиля относительно нового законопроекта и отдаёт себе отчёт в том, насколько данная тема важна для евреев и Еврейского государства."Мы никогда не станем ограничивать свободу на обсуждение Холокоста", - заявил Моравецкий в ходе своего интервью на государственном телевидении Польши."Мы понимаем те эмоции, которые сейчас испытывают в Израиле. Однако нам необходимо вместе приложить усилия для того, чтобы вместе говорить о непростой и болезненной истории", - добавил политик.Ранее сообщалось о том, что в Польше был принят закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Данный закон Сенатом был принят в ночь на четверг, 1 февраля, невзирая на то, что законопроект вызвал волну возмущения среди общественности, и, в частности, в Израиле.