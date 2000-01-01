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01.02 19:42   MIGnews.com

Израиль отменил визит представителя Польши

Израильские СМИ сообщили о том, что Министерство иностранных дел Израиля уведомило главу Совета национальной безопасности Польши о том, что он не сможет посетить Израиль ввиду того, что посещение отменено.

Согласно предоставленной в прессе информации, изначально планировалось, что визит главы Совета национальной безопасности Польши состоится был в ближайшее воскресенье, 4 февраля. В ходе визита он должен был встретиться со своим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом.

Решение об отмене визита было принято по причине напряжённости между сторонами, возникшей в результате принятия в Польше закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов. Кроме того, в стране отрицают такое историческое событие, как Волынская резня и отвергают факт сотрудничества польских граждан с нацистами во время Второй мировой войны.

Данный закон Сенатом был принят в ночь на четверг, 1 февраля, невзирая на то, что законопроект вызвал волну возмущения среди общественности, и, в частности, в Израиле.
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