01.02 18:22 MIGnews.com

"Хизбалла" будет защищать Ливан от Израиля

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Боевики террористической группировки "Хизбалла" в Ливане сделают всё от них зависящее для того, чтобы защитить территориальную целостность Ливана."Мы готовы сопротивляться любым посягательствам со стороны Израиля на наши энергетические ресурсы, нефть, газ", - гласит заявление "Хизбаллы", прозвучавшее в качестве комментария на заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана, которое прозвучало накануне, в среду, 31 января. Министр в своём заявлении затронул тему спорного участка нефтегазового шельфа, именуемого "Блоком 9".Речь о том, что часть шельфа, а именно 850 квадратных километров находится в израильской экономической зоне. Тем не менее, в Ливане этот факт оспаривают.Именно это заявление вызвало массу возмущения среди ливанцев. В частности, президент страны Мишель Аун заявил, что "заявления министра обороны Либермана представляют угрозу суверенитету Ливана".Министр энергетики Ливана Сезар аби Халил, в свою очередь, заявил, что "Ливан будет использовать все доступные способы, чтобы отразить израильскую агрессию", "анонсированную" Либерманом.