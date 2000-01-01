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`Хизбалла` будет защищать Ливан от Израиля 01.02 18:22   MIGnews.com

"Хизбалла" будет защищать Ливан от Израиля

Боевики террористической группировки "Хизбалла" в Ливане сделают всё от них зависящее для того, чтобы защитить территориальную целостность Ливана.

"Мы готовы сопротивляться любым посягательствам со стороны Израиля на наши энергетические ресурсы, нефть, газ", - гласит заявление "Хизбаллы", прозвучавшее в качестве комментария на заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана, которое прозвучало накануне, в среду, 31 января. Министр в своём заявлении затронул тему спорного участка нефтегазового шельфа, именуемого "Блоком 9".

Речь о том, что часть шельфа, а именно 850 квадратных километров находится в израильской экономической зоне. Тем не менее, в Ливане этот факт оспаривают.

Именно это заявление вызвало массу возмущения среди ливанцев. В частности, президент страны Мишель Аун заявил, что "заявления министра обороны Либермана представляют угрозу суверенитету Ливана".

Министр энергетики Ливана Сезар аби Халил, в свою очередь, заявил, что "Ливан будет использовать все доступные способы, чтобы отразить израильскую агрессию", "анонсированную" Либерманом.
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