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01.02 17:32   MIGnews.com

Посольство США в Польше осудило законопроект о Холокосте

В представительстве посольства США в Польше заявили о том, что они "обеспокоены последствиями", как будут в дальнейшем развиваться двусторонние отношения после обнародования законопроекта о Холокосте.

Ранее в госдепартаменте США отметили, что данный законопроект может повлиять на свободу слова в стране. Такое заявление прозвучало от пресс-секретаря Хизер Нойерт.

"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - отметила она.

Законопроект вызвал волну протеста среди израильских политиков, историков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с открытым осуждением.
"Тем, кто публично перекручивает факты и грубо умаляет ответственность истинных преступников может грозить тюрьма", - заявил политик.

В то же время, в посольстве США в Польше сделали необычное заявление, где также зашла речь о возможных санкциях в случае утверждения законопроекта.
"Мы обеспокоены тем, к каким последствиям может привести такой закон… История Холокоста – болезненна и сложна. Однако мы опасаемся, что если данный закон будет принят, это может подорвать свободу слова и двусторонние отношения", - отметили в посольстве.
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