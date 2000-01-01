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ФАТХ осудил США и поддержал ХАМАС 01.02 16:47   MIGnews.com

ФАТХ осудил США и поддержал ХАМАС

Правящая партия Палестинской автономии ФАТХ поддержала боевиков террористической организации ХАМАС в четверг, 1 февраля, осудив решение Соединённых Штатов о включении главы группировки в санкционный список.

В среду, 31 января, администрация президента США Дональда Трампа обнародовала решение, согласно которому все активы Исмаила Ханийи будут заморожены, а американским гражданам запрещается вести с ним какое-либо сотрудничество, а также вести бизнес.

Международные организации, действующие на территории Соединённых Штатов, также могут быть привлечены к ответственности за деловые отношения с высокопоставленным террористом.

Позже в среду представители ХАМАСа осудили решение администрации США и отметили, что это не помешает их организации вести свою деятельность.
"Решение США включить Исмаила Ханийю в список террористов – это неудачная попытка оказать давление. Мы продолжим сопротивляться оккупации", - заявили представители группировки.

В четверг высокопоставленный дипломат ПА выразил свою поддержку ХАМАСу от лица всей фракции ФАТХ, а также Организации освобождения Палестины, осудив решение администрации Трампа. Саиб Эрекат также призвал ХАМАС к достижению "национального единства".

Эрекат уже далеко не первый год критикует Израиль и обвиняет Еврейское государство в "геноциде" и "военных преступлениях". В то же время, когда у него диагностировали фиброз лёгких – он обратился в израильский реестр доноров.

"Организация освобождения Палестины решительно осуждает решение Министерства финансов Соединённых Штатов о включении Исмаила Ханийи в чёрный список террористов", - заявил Эрекат.
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