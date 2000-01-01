02.02 06:22 MIGnews.com

Туск раскритиковал Польшу за "закон о Холокосте"

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Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал польские власти за принятый закон об Институте национальной памяти. Об этом он написал в своём Twitter."Любой, кто распространяет ложное заявление о "польских лагерях", наносит вред доброму имени и интересам Польши. Авторы законопроекта фактически поспособствовали этой гнусной клевете во всём мире, как никто раньше. Согласно закону", — говорится в сообщении чиновника.Ранее, сенат Польши проголосовал за законопроект, отрицающий причастность поляков к Холокосту.