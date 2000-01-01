Туск раскритиковал Польшу за "закон о Холокосте"

Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал польские власти за принятый закон об Институте национальной памяти. Об этом он написал в своём Twitter.
"Любой, кто распространяет ложное заявление о "польских лагерях", наносит вред доброму имени и интересам Польши. Авторы законопроекта фактически поспособствовали этой гнусной клевете во всём мире, как никто раньше. Согласно закону", — говорится в сообщении чиновника.
Ранее, сенат Польши проголосовал за законопроект, отрицающий причастность поляков к Холокосту.