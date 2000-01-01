01.02 14:50 MIGnews.com

Лапид призвал ЕС осудить "польский закон"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид обратился сегодня к послу ЕС Эммануэлю Жофре и призвал его резко осудить закон, принятый этой ночью польским Сенатом."На фоне последнего решения польского правительства, которое предусматривает уголовную ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, я призываю Евросоюз резко, однозначно и публично осудить данный закон. Если ЕС ведет не только экономическую политику, но и утверждает, что также представляет в Европе общие ценности, то частью этих ценностей должно являться их противостояние попыткам переписать самую темную часть европейской истории.Никто не утверждает, что Польша строила лагеря смерти, но уничтожение шести миллиона евреев нацистами было бы не возможно без постороннего сотрудничества.Антисемитизм существовал еще до прихода нацистов к власти во всей Европе и в Польше в частности.В Едвабне сотни евреев были пойманы и убиты своими соседями-поляками. Погром в Кельце в 1946 году устроили польские солдаты, полицейские и граждане. И это в очередной раз доказывает, что антисемитизм, с избавлением Европы от нацизма, не исчез.Израиль однозначно и резко осуждает польский закон. Депутаты Кнессета от коалиционных и оппозиционных партий инициировали законопроект против попыток Польши переписать историю. Пришло время, чтобы Евросоюз осудил принятый Польшей закон, отрицающий их причастность к Холокосту. Мы не забудем и не простим. Ни одна нация в мире не сможет забыть и простить убийство миллионов людей, половина из которых – дети. Попытки переписать историю, попытки уйти от ответственности – не пройдут! И я прошу вас действовать со всей твердостью и решительностью против данного закона", - написал лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид в обращении к послу ЕС.