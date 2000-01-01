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Парижские атаки: пояс смертника не сработал 01.02 14:21   MIGnews.com

Парижские атаки: пояс смертника не сработал

Французская пресса пишет о том, что “пояс смертника” одного из организаторов парижских атак ISIS 13 ноября 2015 года, Салаха Абдельслама, не сработал.

Об этом сообщает радио France Inter, корреспондент которого видел соответствующий доклад экспертов.

По сведениям радиостанции, пояс, брошенный террористом на тротуаре, прошел серию лабораторных проверок. Пояс оказался дефективным. Один из кабелей был поврежден и небольшой компонент детонатора был сломан. Это означает, что электрическая цепь была разорвана, и взрывное устройство не могло сработать.

В тот вечер, когда были совершены атаки, Абдельслам отказался от идеи подорвать себя, бросив и свою машину, и взрывное устройство. Позднее следователи установили, что у устройства нет ни батареи, ни кнопки, приводящей его в действие. Далее, три друга Абдельслама указали на то, что он им сказал, что взрывное устройство не сработало. Абдельслам написал им письмо, в котором говорилось: “Хотя я и хотел стать мучеником, Аллах пожелал иначе”.
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