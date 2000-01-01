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Турция потребовала от РФ ареста участника нацдиалога Сирии 01.02 13:03   MIGnews.com

Турция потребовала от РФ ареста участника нацдиалога Сирии

Турция выдвинула требование к России о выдаче одного из участников Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

По данным издания, турецкая сторона ждет объяснений от Москвы в связи с участием в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи лидера турецкой группировки "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C) Михрача Урала.

Мы сразу же выразили российской стороне свое беспокойство и потребовали объяснений, а также его ареста и экстрадиции. Мы разыскиваем его как террориста, он числится в красном бюллетене. Его не было в списке (приглашенных на конгресс), а если бы он был, то мы бы заведомо не согласились", — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

Турецкие власти считают, что Урала был организатором теракта в городе Рейханлы на границе с Сирией в мае 2013 года. Тогда в результате террористической атаки погибли 53 человека и 155 получили ранение. По данным турецких спецслужб, боевик действовал при содействии Сирии, однако в свою очередь, Дамаск категорически отрицает все обвинения в свой адрес.
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