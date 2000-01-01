РФ будет противодействовать антироссийским санкциям в ООН
Москва задействует авторитетные международные площадки, чтобы противодействовать американским санкциям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью информационному агентству "Интерфакс".
"На международной арене Россия задействует различные авторитетные форумы, в том числе ООН, G20, ВТО, для системного противодействия односторонним санкциям", - сказал замглавы ведомства.
Панкин отметил, что западные санкции своими не точечными ударами по России вредят не только РФ и самим инициаторам, но и партнерам Москвы по интеграционным объединениям на постсоветском пространстве.
Также замглавы указал, на то что, несмотря на слова президента США Дональда Трампа о необходимости наладить отношения между двумя странами, " перемен в курсе Вашингтона не происходит".