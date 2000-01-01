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youtube 01.02 11:55   MIGnews.com

Ливан отверг претензии Израиля на нефтегазовый блок

Власти Ливана осудили Израиль за слова о незаконной выдаче лицензий на разработку углеводородов в Средиземном море. В частности, Бейрут раскритиковал заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана относительно ливанского морского нефтегазового промысла.

Премьер-министр Ливана Саад Харири назвал "вопиющей провокацией" слова главы оборонного ведомства Израиля по поводу лицензий на разработку углеводородов на шельфовом блоке 9 в Восточном Средиземноморье.

Глава ливанского правительства заявил, что "претензии" Израиля на газовое месторождение в зоне территориальных вод Ливана не имеют под собой никаких оснований.

Харири добавил, что его правительство докажет законное право на освоение запасов углеводородов "через соответствующие международные инстанции".

Президент Ливана Мишель Аун в свою очередь заявил, что Либермана являются "прямой угрозой" для Ливана.

В среду, 31 января, Авигдор Либерман заявил, что выдача Ливаном лицензий на разработку углеводородов на шельфовом блоке 9 является "провокацией". При этом он подчеркнул, что этот блок не принадлежит Бейруту.
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