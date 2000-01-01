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`Армия не принадлежит папе Либермана` 01.02 10:58   MIGnews.com

"Армия не принадлежит папе Либермана"

Влиятельный сефардский раввин Шмуэль Элияху выступил с резкой критикой военно-политического истеблишмента Израиля.

Элияху говорил о призыве женщин в ЦАХАЛ на конференции, посвященной традиционному еврейскому закону, которая прошла в Иерусалиме: “Начальник Генштаба должен осознать - сколько веревочке не виться, а конец придет. И в конце будет война. Только в Израиле и в Северной Корее существует обязательный призыв для женщин”.

Раввин продолжил: “Идеал ЦАХАЛа - полное равенство полов. Женщина будет нести оружие мужчины. Границы между полами сотрутся. И это несущийся поезд. Что, армия принадлежит папе Либермана? Почему вы все молчите? Мы должны встать перед эти разгоняющимся поездом!”
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