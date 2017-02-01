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01.02 09:10   MIGnews.com

Орен Хазан атакует Смотрича в Амоне

Депутат фракции Ликуд в Кнессете Орен Хазан атаковал, перед объективами камер, депутата Кнессета от фракции Ликуд Бецалеля Смотрича в Амоне.

Хазан кричал: “У меня слезы на глазах. Мне больно за людей здесь. не все - лозунги и девизы. Учись у Трампа, каким лидером надо быть, скажи Беннету, чтобы отправлялся домой”.

Хазан отверг претензии к Ликуду, сообщив, что “Ликуд ничего не обещал жителям Амоны”.

Смотрич назвал нападки Хазан “дикими” и добавил, что его партия сделала все, чтобы предотвратить эвакуацию Амоны - и выход ее из состава коалиции ничего не даст.




Смотрич заявил: “Сегодня - печальный день. День, в который правительство, членами которого мы являемся, сносит поселение существующее 20 лет, лишает крова 50 семей”.
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