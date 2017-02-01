01.02 09:10 MIGnews.com

Орен Хазан атакует Смотрича в Амоне

לקראת הפינוי בעמונה: צפו בעימות החריף שהתפתח באמצע השידור הישיר בין ח"כ אורן חזן לבצלאל סמוטריץ' pic.twitter.com/kll3qfvy7V — חדשות 2 (@Channel2News) February 1, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат фракции Ликуд в Кнессете Орен Хазан атаковал, перед объективами камер, депутата Кнессета от фракции Ликуд Бецалеля Смотрича в Амоне.Хазан кричал: “У меня слезы на глазах. Мне больно за людей здесь. не все - лозунги и девизы. Учись у Трампа, каким лидером надо быть, скажи Беннету, чтобы отправлялся домой”.Хазан отверг претензии к Ликуду, сообщив, что “Ликуд ничего не обещал жителям Амоны”.Смотрич назвал нападки Хазан “дикими” и добавил, что его партия сделала все, чтобы предотвратить эвакуацию Амоны - и выход ее из состава коалиции ничего не даст.Смотрич заявил: “Сегодня - печальный день. День, в который правительство, членами которого мы являемся, сносит поселение существующее 20 лет, лишает крова 50 семей”.