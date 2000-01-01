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Хаос: Заместитель мэра извинился перед жителями Иерусалима 01.02 08:50   MIGnews.com

Хаос: Заместитель мэра извинился перед жителями Иерусалима

Заместитель мэра Иерусалима Меир Турджеман дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Вечером 31 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к мэру Иерусалима, Ниру Баркату, с просьбой прекратить забастовку муниципальных служащих, продолжавшуюся три дня.

Баркат согласился с требованием премьера. Утром 1 февраля в Иерусалиме начали разгребать горы мусора, открылись детские сады.

Меир Турджеман, комментируя произошедшее признал, что муниципалитет утратил контроль над происходящим. Он сказал: “Мы и вообразить не могли, что дойдем до этой точки, точки величайшего хаоса. Я хотел бы извиниться перед жителями Иерусалима и у всех попросить прощения. Нечего сказать в свое оправдание”.

Турджеман сказал, что настало время “задать себе тяжелые вопросы”, и сказал, что “очень счастлив” в связи с окончанием забастовки.
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