01.02 08:21 MIGnews.com

После слухов о смерти: Сирийское ТВ показало Асада

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Президент Асад на 10 дней исчез из поля зрения прессы, и Сирия наполнилась слухами о том, что с ним произошло.Согласно одной версии, Асад перенес инсульт и есть “70% вероятности того, что он не выживет”.По другой версии у Асада обнаружили опухоль в мозгу.По третьей Асада отравили враги. По четвертой - его застрелил телохранитель -иранец.Сирийское государственное агентство SANA было вынуждено опубликовать фотографию президента со встречи с промышленниками Сирии, которая якобы прошла 31 января. SANA также выложило в сеть видео встречи.