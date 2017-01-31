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После слухов о смерти: Сирийское ТВ показало Асада 01.02 08:21   MIGnews.com

После слухов о смерти: Сирийское ТВ показало Асада

Президент Асад на 10 дней исчез из поля зрения прессы, и Сирия наполнилась слухами о том, что с ним произошло.

Согласно одной версии, Асад перенес инсульт и есть “70% вероятности того, что он не выживет”.

По другой версии у Асада обнаружили опухоль в мозгу.

По третьей Асада отравили враги. По четвертой - его застрелил телохранитель -иранец.

Сирийское государственное агентство SANA было вынуждено опубликовать фотографию президента со встречи с промышленниками Сирии, которая якобы прошла 31 января. SANA также выложило в сеть видео встречи.



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