01.02 08:01 MIGnews.com

Отец Азарии - командиру бригады Кфир: ты позоришь ЦАХАЛ

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В ходе слушания на суде по делу “хевронского стрелка” Эльора Азарии отец солдата, Чарли Азария, атаковал командира бригады Кфир, полковника Гая Хазота.Хазот на протяжении шести часов давал показания суду. выяснилось, что встречи с командиром бригады Кфир, в ходе которой солдату была предложена сделка с правосудием, организовал сам Азария, постоянно передававший записки с соответствующими требованиями адвокатам.Хазот заявил, что считает Азарию “отличным солдатом”, но тот “совершил преступление и должен быть наказан”.Чарли Азария сказал: “Ты лжец. Ты позоришь ЦАХАЛ, сними форму”.Хазот давал показания суду в рамках процесса вынесения решения о сроке наказания для Азарии.