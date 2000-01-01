01.02 07:24 MIGnews.com

Трамп назначил консервативного интеллектуала в Верховный Суд

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Дональд Трамп назначил членом Верховного Суда федерального судью Нейла Горсуча, известного своими консервативными взглядами.Кандидатуру 49-летнего уроженца Колорадо должен утвердить Сенат. Демократы заявили, что постараются максимально усложнить этот процесс. Сенатор Чак Шумер заявил, что потребуют проведения особой процедуры утверждения Горсича, согласно которой тот должен быть утвержден большинство в 60 голосов (из 100), вместо простого большинства.Горсич, сын чиновника в администрации Рональда Рейгана, является самым молодым кандидатом на высокий пост в судебной системе за последние четверть века. Горсич должен занять место скончавшегося в феврале 2016 года судьи Антонио Скалиа.Горсич считается консервативным интеллектуалом, выступающим против эвтаназии, за защиту прав религиозных групп, и во многом считается копией Скалиа, который на протяжении нескольких десятилетий был консервативным голосом Верховного Суда.