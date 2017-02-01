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Амона готовится к эвакуации 01.02 06:54   MIGnews.com

Амона готовится к эвакуации

Полицейские силы вступили в поселение Амона, приказ об эвакуации которого издан Верховным Судом.

Минувшей ночью в Амону приехали сотни активистов правого движения. Армия, однако, предотвратила приезд в Амону гораздо большего количества людей. За ночь в Амону не пропустили 15 автобусов.




Жители поселения и активисты блокируют дороги в попытке не пропустить силы безопасности. По сообщениям в израильских СМИ, с рассветом в Амоне начали жечь покрышки.

Группы молодых людей закидывают силы безопасности камнями.

В окрестностях Амоны развернут полицейский спецназ ЯСАМ.

Приказ об эвакуации Амоны должен быть исполнен до 8 февраля - но из-за того, что вокруг Амоны развернуты армия и полиция предполагается, что жителей выселяют сегодня.
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