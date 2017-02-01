01.02 06:54 MIGnews.com

Амона готовится к эвакуации

נערכים לפינוי: כך נראה מאחז עמונה בדקות האחרונות >> https://t.co/YcZtvhmSKw pic.twitter.com/a31r8qOwOa — חדשות 10 (@news10) February 1, 2017

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