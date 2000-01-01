Рекс Тиллерсон официально стал госсекретарем США

Бывший глава нефтегазовой корпорации Exxon Mobil Рекс Тиллерсон был официально утвержден на посту главы государственного департамента США. На соответствующем голосовании в американском Сенат его кандидатуру поддержали 56 голосов против 43.
Как пишет "Би-би-си", выдвигая Тиллерсона на этот пост, президент США Дональд Трампа отметил у бизнесмена нет дипломатического опыта, но подчеркнул, что "упорство, богатый опыт и глубокое понимание геополитики" с лихвой компенсируют этот недостаток.
Тиллерсон не только крупный бизнесмен, как и Трамп: он много лет работал c Россией, с которой Трамп надеется улучшить отношения.
В 90-х годах Тиллерсон руководил проектом Exxon на Сахалине и наладил рабочие отношения с Путиным, за что его резко критиковали после выбора главным кандидатом на должность главы внешней политики США. В 2011 году его корпорация подписала с "Роснефтью" соглашение о совместной нефтедобыче в Арктике и в Сибири.