Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Гройсман едет в Израиль: Порошенко и Нетаниягу договорились | Фото: Коби Гидеон, GPO01.02 20:14   MIGnews.com

Гройсман едет в Израиль: Порошенко и Нетаниягу договорились

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямину Нетаниягу достигли договоренности о возобновлении подготовки к визиту в страну первого премьер-министра Украины еврейского происхождения Владимира Гройсмана. Об этом 1 февраля сообщили в канцелярии Нетаниягу.

Отмечается, что договорились политики после того, как сегодня во второй половине дня Порошенко сам позвонил израильскому премьеру.

Помимо прочего, лидеры договорились укреплять дружеские отношения между странами.

Напомним, что Нетаниягу отменил визит своего украинского коллеги после того, как в декабре прошлого года Украина поддержала антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:59
Учительнице дали 20 лет тюрьмы за секс с 13-летним учеником
19:19
ЕС и ООН осуждают Израиль за строительство 3000 домов
19:08
Солдаты ЦАХАЛа приговорены за изнасилование и содомию
18:38
Переговоры по Сирии под эгидой ООН возобновятся 20 февраля
18:26
Посол Обамы в Израиле поддержал переезд посольства
18:15
Пограничный контроль внутри Шенгена продлен еще на 3 месяца
17:44
ХАМАС восстановил свои до силы до уровня 2014 года
17:22
Голландия выделила $8,5 млн на музей Холокоста
16:28
Гнев и отчаяние. Эвакуацию Амоны сняли на видео с воздуха  
15:59
Алжирцу грозит 25 лет тюрьмы за интервью с израильтянином
15:52
Иран признал испытание баллистической ракеты
15:37
Опубликована вся подноготная 120 депутатов Кнессета
15:23
Хизбалла: Израиль пересек границу
14:58
Израиль и Турция возобновили политические консультации
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus