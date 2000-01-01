Гройсман едет в Израиль: Порошенко и Нетаниягу договорились
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямину Нетаниягу достигли договоренности о возобновлении подготовки к визиту в страну первого премьер-министра Украины еврейского происхождения Владимира Гройсмана. Об этом 1 февраля сообщили в канцелярии Нетаниягу.
Отмечается, что договорились политики после того, как сегодня во второй половине дня Порошенко сам позвонил израильскому премьеру.
Помимо прочего, лидеры договорились укреплять дружеские отношения между странами.