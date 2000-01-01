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01.02 19:19   MIGnews.com

ЕС и ООН осуждают Израиль за строительство 3000 домов

Решение израильского правительства построить в Иудее и Самарии 3 тысячи новых единиц жилья не осталось незамеченным. Так, с осуждающими заявлениями выступили в Париже, Евросоюзе и ООН.

"В течение недели было объявлено о строительстве 6 тысяч единиц жилья - вдвое больше, чем за весь 2016 год. Франция всячески осуждает это решение и призывает задуматься над тем, что расширение поселений идет вразрез с международным правом и резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН, а также составляет серьезную угрозу шансам на наступление справедливого и прочного мира", - гласит коммюнике французского МИДа.

От лица генсека ООН Антонио Гутерриша выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

"Мы в очередной раз предупреждаем не предпринимать односторонние действия, которые могут стать преградой для начала переговоров о "двух государствах" и призываем обе стороны вернуться к переговорам на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности и в соответствии с международным правом ради решения всех окончательных вопросов. ООН готова поддержать этот процесс", - гласит его заявление.

Выступила против и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Она напомнила, что перед вчерашним одобрением строительства 3 000 домов 22 и 24 января правительство разрешило строить еще 566 и 2500 жилых единиц, в чем ЕС видит "очень тревожную тенденцию, создающую прямую угрозу перспективе жизнеспособности двух государств".

"Европейский союз решительно выступает против такой политики и глубоко сожалеет о том, что Израиль следует ей, несмотря на непрекращаемую серьезную озабоченность международного сообщества и постоянно выражаемые на всех уровнях возражения", - добавила она.

Могерини также напомнила о незаконности расширения поселений с точки зрения резолюции 2334 Совбеза и что это идет вразрез с давней политики ЕС и рекомендациями доклада Ближневосточного квартета.
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