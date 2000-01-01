01.02 18:15 MIGnews.com

Пограничный контроль внутри Шенгена продлен еще на 3 месяца

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Еще на три ближайших месяца — до конца мая 2017 года — будет продлен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. Это решение принял Комитет постоянных представителей ЕС после заседания постпредов 28 стран в Совете Евросоюза.Пять шенгенских стран — Австрия, Германия, Дания, Норвегия и Швеция — осенью 2015 года применили экстренные меры контроля на своих внешних границах. Поводом стал большой наплыв мигрантов из Северной Африки, Афганистана и Ближнего Востока, напоминает ТАСС. Количество нелегальных пересечений границ ЕС в 2015 году, по данным европейской пограничной службы Frontex, превысило 2 миллиона.По правилам Евросоюза вводить временные ограничения на внутренних границах страны Шенгена могут на два месяца, однако действующие ограничения функционируют уже полтора года.Берлин, кстати, дал понять, что намерен сохранить погранконтроль по меньшей мере до парламентских выборов 24 сентября 2017 года.