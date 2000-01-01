Опубликована вся подноготная 120 депутатов Кнессета
Кнессет представил сегодня 120 личных сайтов депутатов Кнессета на главном веб-сайте Кнессета на иврите, которые содержат полную информацию о парламентской деятельности всех 120 депутатов.
Открывая торжественную презентацию личных сайтов депутатов Кнессета председатель Кнессета Юлий (Йоэль) Эдельштейн сказал: "Парламентская деятельность депутатов является их профессиональной визитной карточкой. "Прозрачность" этой деятельности имеет фундаментальное значение для Кнессета. Теперь деятельность депутатов стала абсолютно доступной. Каждый личный сайт депутата – это, образно говоря распахнутое окно во всё, что происходит в стенах Кнессета. Это ещё один шаг вперёд на пути к прозрачности нашего парламента. Данные сайты демонстрируют успех революционных новшеств, начатых нами. Я рад что прозрачность работы Кнессета приобретает все большую ценность и становится реальностью с каждым новым воплощением в жизнь задач, которые мы поставили перед собой".
Отныне общественности доступны 120 личных сайтов каждого депутата Кнессета, на которых детально и в полном объёме представлена вся парламентская работа каждого из них.
Данные сайты заменили личные страницы депутатов, которые существовали до настоящего времени и содержали краткую информацию о народных избранниках, но не давали представления о большей части их обширной парламентской работы.
Теперь на личном сайте каждого депутата можно найти информацию о законопроектах, представленных депутатом (начиная с того созыва Кнессета, депутатом которого он являлся впервые), о его голосованиях в рамках парламентских заседаний (начиная с 16-ого созыва Кнессета), о подаваемых депутатом запросах (начиная с 19-ого созыва Кнессета). В ближайшем будущем на личных сайтах также будут представлены четыре последних выступления депутата в рамках его парламентской работы в Кнессете. С речами депутатов можно будет познакомиться с помощью ссылки. Речи депутатов будут представлены на их личных сайтах не только в письменном виде, но и в видеозаписи выступления депутата.
Новый ресурс включает серию технических новшеств, которые автоматически "считывают" поток парламентской информации о деятельности каждого депутата с электронных ресурсов Кнессета. Это позволяет сделать компьютерная программа "Санхедрин" (система управления парламентскими файлами в Кнессета).
При создании личных сайтов депутатов Кнессета были использованы новейшие компьютерные достижения и современные графические новшества, предназначенные для удобного восприятия информации человеческим глазом и для лёгкого доступа ко всем материалам, представленным на сайтах.
Открывая сайт депутата, пользователь получает доступ к его личному резюме, согласованному с самим депутатом (в стиле Википедии), к галерее фотографий. Кроме того, можно увидеть где расположено кресло данного депутата, когда он заседает в зале пленарных заседаний Кнессета.
В дополнительных вложениях на личных сайтах можно увидеть полную информацию о должностях, которые депутат занимает в Кнессете, на пример, о его участии в комиссиях Кнессета и в парламентских лобби.
Кроме того, на личных сайтах депутатов Кнессета представлена подробная информация о деятельности депутата во время его предыдущих каденций в Кнессета, о должностях, которые депутат занимал в составе предыдущих созывов Кнессета и предыдущих составах правительства. Так же имеется информация об иной общественной деятельности депутата и его публикациях.
Для пользователя создана "печатня версия" новой "визитной карточки" депутата, позволяющей выбрать информацию и разделы для печати.
В ближайший месяц запланировано добавить на личные сайты депутатов информацию обо всех, вынесенных им парламентских предложениях, к представленной повестке дня.
Вторым этапом данного проекта станет реализация возможности сортировать информацию о депутатах по различным критериям: мужчины-женщины, коалиция –оппозиция, родственные связи другие критерии. Позднее появятся также личные сайты депутатов прошлых созывов Кнессета.
Все 120 личных сайтов депутатов созданы в общей стилистике и включают информацию лишь о парламентской деятельности депутатов и не содержат информацию об их политической и другой деятельности.
Таким образом, общественность уже сейчас может в полном объёме следить за всеми назначениями и деятельностью народных избранников в рамках различных созывов.
В презентации ста двадцати личных сайтов Кнессета приняли участие депутаты Кнессета Эйтан Кабель и Дов Ханин, которые способствовали процессу усовершенствования этого технологического новшества, представители подразделений Кнессета, воплотившими в жизнь это новое начинание, а также генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович и секретарь Кнессета Ярдена Малер-Горовиц.
Личные сайты 120 депутатов Кнессета были представлены директором сайта Кнессета Рахель Малуль.
Выступая на презентации нового проекта генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович сказал: "Это сложный технологичный интернет-проект, который разработали различные подразделения Кнессета, и он объединяет несколько различных систем. Я призываю выразить благодарность многим специалистам Кнессета, занятым в этом исключительно сложном проекте, который является ярким примером воплощения в жизнь задачи, которую мы поставили перед собой - дать максимальный доступ для каждого человека познакомиться, понять и изучать работу Кнессета".