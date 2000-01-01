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Израиль и Турция возобновили политические консультации | Фото: Thinkstock01.02 14:58   MIGnews.com

Израиль и Турция возобновили политические консультации

Впервые с момента разрыва двухсторонних отношений в 2010 году Израиль и Турция проведут политические консультации, которые пройдут в Анкаре 1 феврале. Делегации возглавят замминистра иностранных дел Турции Умит Ялчин и генеральный директор МИД Израиля Юваль Ротем.

Об этом турецкой редакции издания Sputnik сообщил бывший турецкий посол в Израиле Огюз Челиккол.

"В последний раз политические консультации между нами были в 2010 году, и вот, спустя шесть лет после инцидента с "Мави Мармара", мы вновь вернулись за стол переговоров, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы", - сказал он.

Челиккол напомнил, что на следующей неделе турецкий министр культуры и туризма Наби Авджи посетит Израиль и ПА.

"Мы сконцентрируемся на экономическом сотрудничестве, энергетике и туризме. Мы также намерены возобновить нашу практику обсуждения региональных проблем, что играло важную роль в наших докризисных отношениях", - добавил экс-посол, отметив, что для полноценного возвращения турецко-израильских отношений на докризисный уровень понадобится некоторое время.

Кроме того, он прокомментировал планы президента США Дональда Трампа переместить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

"Я не думаю, что это случится в ближайшее время. Как показывает мой личный опыт, напряженность в израильско-палестинских отношениях всегда отражается на отношениях Израиля с Турцией. Любые дополнительные трения между Израилем и палестинцами серьезно повлияют на региональные, международные и двусторонние отношения", - подчеркнул Огюз Челиккол.
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