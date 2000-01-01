Израиль и Турция возобновили политические консультации
Впервые с момента разрыва двухсторонних отношений в 2010 году Израиль и Турция проведут политические консультации, которые пройдут в Анкаре 1 феврале. Делегации возглавят замминистра иностранных дел Турции Умит Ялчин и генеральный директор МИД Израиля Юваль Ротем.
Об этом турецкой редакции издания Sputnik сообщил бывший турецкий посол в Израиле Огюз Челиккол.
"В последний раз политические консультации между нами были в 2010 году, и вот, спустя шесть лет после инцидента с "Мави Мармара", мы вновь вернулись за стол переговоров, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы", - сказал он.
"Мы сконцентрируемся на экономическом сотрудничестве, энергетике и туризме. Мы также намерены возобновить нашу практику обсуждения региональных проблем, что играло важную роль в наших докризисных отношениях", - добавил экс-посол, отметив, что для полноценного возвращения турецко-израильских отношений на докризисный уровень понадобится некоторое время.
Кроме того, он прокомментировал планы президента США Дональда Трампа переместить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
"Я не думаю, что это случится в ближайшее время. Как показывает мой личный опыт, напряженность в израильско-палестинских отношениях всегда отражается на отношениях Израиля с Турцией. Любые дополнительные трения между Израилем и палестинцами серьезно повлияют на региональные, международные и двусторонние отношения", - подчеркнул Огюз Челиккол.