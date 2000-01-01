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Переговоры по Сирии под эгидой ООН возобновятся 20 февраля | Фото: Thinkstock01.02 18:38   MIGnews.com

Переговоры по Сирии под эгидой ООН возобновятся 20 февраля

Возобновление переговоров по Сирии под эгидой ООН намечено на 20 февраля, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Американские журналисты сообщили, что такое заявление сделал в ходе закрытого заседания СБ ООН спецпосланик ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал о переносе переговоров по Сирии в Женеве с 8 февраля на конец этого месяца.
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