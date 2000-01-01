01.02 18:38 MIGnews.com

Переговоры по Сирии под эгидой ООН возобновятся 20 февраля

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Возобновление переговоров по Сирии под эгидой ООН намечено на 20 февраля, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники.Американские журналисты сообщили, что такое заявление сделал в ходе закрытого заседания СБ ООН спецпосланик ООН по Сирии Стаффан де Мистура.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал о переносе переговоров по Сирии в Женеве с 8 февраля на конец этого месяца.