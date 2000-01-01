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Беннет об Амоне: Мы проиграли бой, но победим в войне 01.02 14:30   MIGnews.com

Беннет об Амоне: Мы проиграли бой, но победим в войне

Эвакуация 42 еврейских семей из Амоны и разрушение самого поселения ЦАХАЛом поможет тысячам других поселенцев избежать выселения, так как только такой ценой можно было принять так называемый Закон о легализации форпостов, считает министр просвещения и председатель партии "Еврейский дом" Нафтали Беннет.

"Братья и сестры, жители Амоны – герои. 20 лет они жили на своей горе в труднейших условиях, страдая от зимних вьюг и летнего пекла, сталкиваясь с угрозами безопасности и интифадами. Но неопределенность будущего - хуже любого стихийного бедствия", - сказал он, выступая 1 февраля в Кнессете, спустя несколько часов после того, как силы безопасности закрыли поселение и, согласно решению Верховного суда, подготовили его жителей к выселению.

Беннет отметил, что, несмотря на усилия его и его партии, они потерпели поражение в борьбе за Амону, но это сыграло важную роль в принятии Закона о легализации форпостов, который поможет спасти сотни других поселений.

"Сегодня тяжелый день. Наступили трудные времена. Мы должны признаться, что начали действовать после вынесения окончательного указа Верховного суда. Мы пришли в Амону, посмотрели ее жителям в глаза и сказали, что будем бороться, даже если все против нас, и мы не сдались. Вместе с жителями Амоны мы сделали все, что могли для спасения поселения. Мы боролись за Амону, но, к сожалению, потерпели неудачу. Мы проиграли битву, но мы выигрываем войну за землю Израиля. Своими жертвой и упорством жители Амоны помогли спасти от выселения тысячи еврейских семей", - сказал министр Беннет.
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