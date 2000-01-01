01.02 12:43 MIGnews.com

Пан Ги Мун не будет баллотироваться в президенты Южной Кореи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что выходит из президентской гонки в Южной Корее, сообщают корейские СМИ."Я отказываюсь от своего чистого намерения достичь изменений в корейской политике под моим руководством и объединить страну", — заявил он в парламенте страны.Бывший генсек ООН отметил, что "был неприятно поражен ограниченностью и корыстными стремлениями некоторых политических кругов и пришел к выводу, что не имеет смысла двигаться в будущее вместе с ними".Пан Ги Мун рассматривался как один из возможных кандидатов в лидеры Южной Кореи и неоднократно заявлял, что готов баллотироваться на этот пост. Однако, как отмечает агентство, вернувшись в страну после 10 лет пребывания на должности генсека ООН, он не смог адаптироваться к южнокорейской политической специфике и не выдержал постоянных нападок и обвинений в коррупции, затрагивающих не только его самого, но и членов его семьи.