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flickr 01.02 12:43   MIGnews.com

Пан Ги Мун не будет баллотироваться в президенты Южной Кореи

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что выходит из президентской гонки в Южной Корее, сообщают корейские СМИ.

"Я отказываюсь от своего чистого намерения достичь изменений в корейской политике под моим руководством и объединить страну", — заявил он в парламенте страны.

Бывший генсек ООН отметил, что "был неприятно поражен ограниченностью и корыстными стремлениями некоторых политических кругов и пришел к выводу, что не имеет смысла двигаться в будущее вместе с ними".

Пан Ги Мун рассматривался как один из возможных кандидатов в лидеры Южной Кореи и неоднократно заявлял, что готов баллотироваться на этот пост. Однако, как отмечает агентство, вернувшись в страну после 10 лет пребывания на должности генсека ООН, он не смог адаптироваться к южнокорейской политической специфике и не выдержал постоянных нападок и обвинений в коррупции, затрагивающих не только его самого, но и членов его семьи.
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