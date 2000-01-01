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Новый компромат на Франсуа Фийона 01.02 13:10   MIGnews.com

Новый компромат на Франсуа Фийона

На кандидата в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийона обрушились новые неприятности.

В прессе появилась новая информация об использовании Фийоном государственных средств для того, чтобы дать работу членам своей семьи.

Дочь и сын Фиийона помогали ему в то время, когда он был сенатором. С 2005 по 2007 годы они получили 84 тысячи евро. Его жена, Пенелопа Филлон за 10 лет получила более 900 тысяч евро, работая помощницей сенатора.

Прокуратура начала предварительное расследование перечисленных обвинений.

От бед консервативного кандидата выигрывают, в первую очередь, лидер Национального Фронта Марин Ле Пен и независимый кандидат Эммануэль Макрон.

Фийон настаивает на своей невиновности, но три четверти французской публики не верит ему.
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