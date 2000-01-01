01.02 12:31 MIGnews.com

Яалон: Беннет - министр сливов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший министр обороны Моше Яалон, в попытке защитить свою репутацию, обрушился с критикой на лидера партии Еврейский Дом Нафтали Беннета.Причиной гнева Яалона стала реакция ХАМАСа на предстоящую публикацию доклада государственного контролера об ошибках и промахах политического и военного руководства Израиля в ходе операции “Нерушимая Скала”.Пресс-представитель ХАМАСа Абу Убейда заявил: “Доклад госконтролера демонстрирует, что сионистский враг проиграл. В ближайшие дни появится еще больше доказательств этого провала”.Яалон в связи с этим заявил: “ХАМАС сдерживают два с половиной года, но, благодаря министру сливов, публикующему полуправду и наносящему ущерб национальной безопасности, мы получаем вот такой результат”.