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Британия: ловушка для члена Кнессета 01.02 11:54   MIGnews.com

Британия: ловушка для члена Кнессета

В Британии требуют ареста приехавшего с визитом члена Кнессета

Член Кнессета от партии Еш Атид Элиезер Штерн прибыл в Британию в составе официальной делегации.

Целью визита является борьба с кампанией бойкота Израиля - BDS.

Британско-палестинская “правозащитная организация” подала в суд иск с требованием задержать Штерна, генерала ЦАХАЛа в отставке за якобы совершенные им во время службы военные преступления.

Перед отъездом Штерн сказал: “Я горд тем, что возглавляю делегацию молодых активистов Еш Атид. Мы проведем в университетских кампусах информационную кампанию и ответим на попытки делегитимации Израиля. Эта борьба за сердца и умы - трудный вызов для Израиля, и эта борьба очень важна для будущего нашей страны. Мы в Еш Атид займемся разъяснительной кампанией и расскажем студентам Европы правду об Израиле”.

В иске подчеркивается, что во время первой Ливанской Войны и бойни в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила Штерн служил на высокой должности в десантной бригаде.

МИД Израиля распространил в связи с попыткой ареста Штерна заявление, в котором говорится: “Израиль сожалеет об этой циничной попытке использования британской юридической системы для политических и анти-израильских целей. мы уверены в том, что британские власти не попадут в эту ловушку”.
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