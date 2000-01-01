01.02 11:54 MIGnews.com

Британия: ловушка для члена Кнессета

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В Британии требуют ареста приехавшего с визитом члена КнессетаЧлен Кнессета от партии Еш Атид Элиезер Штерн прибыл в Британию в составе официальной делегации.Целью визита является борьба с кампанией бойкота Израиля - BDS.Британско-палестинская “правозащитная организация” подала в суд иск с требованием задержать Штерна, генерала ЦАХАЛа в отставке за якобы совершенные им во время службы военные преступления.Перед отъездом Штерн сказал: “Я горд тем, что возглавляю делегацию молодых активистов Еш Атид. Мы проведем в университетских кампусах информационную кампанию и ответим на попытки делегитимации Израиля. Эта борьба за сердца и умы - трудный вызов для Израиля, и эта борьба очень важна для будущего нашей страны. Мы в Еш Атид займемся разъяснительной кампанией и расскажем студентам Европы правду об Израиле”.В иске подчеркивается, что во время первой Ливанской Войны и бойни в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила Штерн служил на высокой должности в десантной бригаде.МИД Израиля распространил в связи с попыткой ареста Штерна заявление, в котором говорится: “Израиль сожалеет об этой циничной попытке использования британской юридической системы для политических и анти-израильских целей. мы уверены в том, что британские власти не попадут в эту ловушку”.