01.02 10:09 MIGnews.com
Азарии могут дать пять лет
По сообщению второго канала израильского ТВ, прокуратура требует для “хевронского стрелка” Эльора Азарии, наказания в виде лишения свободы на срок три-пять лет.
Азарию признали виновным в непреднамеренном убийстве раненного террориста.
Прокуратура также требует, чтобы в срок заключения не зачитывался “открытый арест” - несколько месяцев, которые Азария провел на базе своего подразделения в ходе расследования дела.
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