01.02 10:09 MIGnews.com

Азарии могут дать пять лет

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По сообщению второго канала израильского ТВ, прокуратура требует для “хевронского стрелка” Эльора Азарии, наказания в виде лишения свободы на срок три-пять лет.Азарию признали виновным в непреднамеренном убийстве раненного террориста.Прокуратура также требует, чтобы в срок заключения не зачитывался “открытый арест” - несколько месяцев, которые Азария провел на базе своего подразделения в ходе расследования дела.