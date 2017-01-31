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Сирийцы продают детей дешевле, чем за 1000 шекелей 01.02 10:04   MIGnews.com

Сирийцы продают детей дешевле, чем за 1000 шекелей

Сирийская оппозиция показала клип об ужасающем состоянии, в котором находятся десятки тысяч беженцев в лагерях на турецко-сирийской границе.

4-летний Махмуд говорит: “Папа хочет продать меня за деньги”. У отца нет денег, чтобы кормить ребенка.




Оппозиция утверждает, что речь идет о распространенном явлении. Активист оппозиции говорит: “Условия, в которых живет его отец ухудшились. Когда мне рассказали, что он хочет продать ребенка, я не поверил своим ушам. Невероятно - отец продает собственного сына”.

Активист продолжает: “Если вы хотите купить двух птиц, вам это обойдется в 50 тысяч сирийских фунтов. Отец хочет за сына 50 тысяч”. Отец говорит: “Я не могу его содержать”.

50 тысяч фунтов - около 880 шекелей, цена канарейки в Израиле.

Махмуда усыновила его собственная сестра. В своей палатке она собирает сирот. Она говорит: “Положение здесь очень тяжелое. В моей палатке живут 20 детей”.
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