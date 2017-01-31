Сирийцы продают детей дешевле, чем за 1000 шекелей

Оппозиция утверждает, что речь идет о распространенном явлении. Активист оппозиции говорит: “Условия, в которых живет его отец ухудшились. Когда мне рассказали, что он хочет продать ребенка, я не поверил своим ушам. Невероятно - отец продает собственного сына”.
Активист продолжает: “Если вы хотите купить двух птиц, вам это обойдется в 50 тысяч сирийских фунтов. Отец хочет за сына 50 тысяч”. Отец говорит: “Я не могу его содержать”.
50 тысяч фунтов - около 880 шекелей, цена канарейки в Израиле.
Махмуда усыновила его собственная сестра. В своей палатке она собирает сирот. Она говорит: “Положение здесь очень тяжелое. В моей палатке живут 20 детей”.