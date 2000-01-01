01.01 09:20 MIGnews.com

Задержанный в Москве: я думал, что закончу как Иссахар

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12-й канал изриальского телевидения, на фоне сообщений о проблемах, чинимых российскими властями в аэропорту Домодедово, опубликовал свидетельства одного из пострадавших. Вал, 25-летний израильтянин из центра страны, был задержан неделю назад в аэропорту Москвы. Он рассказал о пережитом корреспонденту канала.Вал говорит: "Были моменты, когда я думал, что закончу как Наама Иссахар, несмотря на то, что я ничего не сделал. Все расследование было очень пугающим. Три часа допросов - и вы понятия не имеете, чем это закончится”.Вал вылетел в Россию после прохождения воинских сборов. Он собирался встретить Новый Год со своим больным отцом и приемной матерью, которых не видел восемь лет. Он был задержан, вместе с другими израильтянами, немедленно после приземления в аэропорту Домодедово. Несмотря на то, что им запретили пользоваться камерами и телефонами, Вал детально описал, что происходило с ними.Вал говорит: “Меня отвели в маленькую комнату, полностью изолированную, с большим портретом Путина. Передо мной стояли компьютеры и записывающие устройства. Я не совершил никакого преступления, я просто прилетел навестить моего отца. Они забрали мой паспорт, мой чемодан - не знаю почему. Они не сказали, когда меня отпустят и когда все это закончится. Они держат вас в совершенной неопределенности”.Вал говорит: "Следователь спрашивал меня, почему я приехал, к кому, с кем я собираюсь говорить. Есть ли у меня любовница и дети здесь или в Израиле. Является ли мой отец российским гражданином”.После этого следователь стал изучать сообщения whatsapp в телефоне Вала: "Это была переписка с моим отцом, братом, подругой и друзьями по армии. Корреспонденция была на иврите, так что он ничего не мог понять”.Вал говорит: Для меня было важно праздновать Новый Год с отцом. Я боялся. что закончу как Наама Иссахар или что они посадят меня в самолет и отправят обратно в Израиль. Было много молодых людей, которых они отправили обратно. Я боялся пойти в туалет, чтобы не подумали, что я сбежал. Терпел”.Вал говорит, что в каждом углу аэропорта стояло по полицейскому и уровень подозрительности в отношении израильтян очень высок: "Я боялся фотографировать внутри, чтобы меня не задержали. Десятки полицейских офицеров следили за пассажирами”.Вал связался с израильским посольством в Москве. Там ему сказали, что им известно о проблемной ситуации и рекомендовали ему все время находится начеку - даже когда он будет с отцом.Вал говорит: "Мой совет - не берите на себя этот риск и не летайте в Москву с израильским паспортом, пока это не закончится. Вы рискуете своим отпуском”.