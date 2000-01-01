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Американцы перебрасывают войска  в Ирак 01.01 08:13   MIGnews.com

Американцы перебрасывают войска  в Ирак

После штурма американского посольства в Багдаде, организованного про-иранскими элементами и милициями, Пентагон принял решение о немедленной переброске в Ирак 750 военнослужащих, за которыми последуют дополнительные подкрепления.

Министр обороны Марк Эспер заявил: “Это развертывание является соответствующей и предварительной мерой, предпринятой в ответ на повышение уровня угроз против американского персонала и объектов - свидетелями чего мы стали сегодня в Багдаде”.

Эспер добавил: Соединенные Штаты защитят наших людей и интересы в любой точке мира, где бы они не находились”.

В ходе штурма американского посольства были ранены 12 иракских боевиков.

Президент Дональд Трамп обвинил в организации атаки Иран: Иран понесет полную ответственность за потерянные жизни или причиненный ущерб на любом из наших объектов. Они хотят заплатить БОЛЬШУЮ ЦЕНУ? Это - не предупреждение, это - угроза. Счастливого Нового Года!”

Иран, со своей стороны, отверг всякую причастность к событиям в Багдаде. Пресс-представитель иранского МИДа Аббас Муссави заявил: “Американские официальные лица с удивительной наглостью приписывают Ирану протесты иракского народа после варварского убийства по меньшей мере 25 иракцев”.

Иракское правительство, между тем, после разговора Трампа с иракским премьером, осудило атаки, назвав их “нарушением международных договоренностей”. Трамп выразил благодарность иракскому правительству.


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