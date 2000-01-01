01.01 20:53 MIGnews.com

Либерман: мы - против неприкосновенности Нетаниягу

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Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил, что его партия будет голосовать против предоставления неприкосновенности премьер-министру Биньямину Нетаниягу.Либерман сообщил: Теперь все ясно и никаких сомнений не осталось. Все. что интересовало и интересует Нетаниягу - это неприкосновенность. Единственное, что у него стоит перед глазами - это коалиция неприкосновенности. Мы не будем часть коалиции неприкосновенности, мы будем голосовать против неприкосновенности Нетаниягу”.Либерман также сообщил, что в соответствии с договоренностями со спикером Кнессета Юли Эдельштейном поддержит создание комиссии Кнессета по регламенту.