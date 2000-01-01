01.01 20:24 MIGnews.com

Нетаниягу: иммунитет - временен, я буду защищаться в суде

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в в Иерусалиме.Нетаниягу говорил о своем праве потребовать неприкосновенности у Кнессета.Нетаниягу заявил: “Многие из вас думают - потому что вам так сказали, что иммунитет избранникам народа дается навсегда, что она дает возможность вообще не предстать перед судом. Это просто неверно. По закону, иммунитет - всегда временен. Она заканчивается с каденцией Кнессета. который ее предоставил. Если каденция Кнессета - три месяца, как сейчас, неприкосновенность отменяется вместе с окончанием его каденции. По закону ни у кого, ни у одного человека, нет возможности уклониться от того, чтобы предстать перед судомПо закону ни у кого, ни у одного человека, нет возможности уклониться от того, чтобы предстать перед судом. И поэтому, когда меня спросили на 12-м канале: Вы попытаетесь инициировать закон или какой-то процесс, который сделает невозможным суд над вами? - Я ответил: С какой стати? Нет! И сегодня я возвращаюсь к сказанному: С какой стати? Я не продвигал никакой закон, и я не изменял никакой закон, я намерен предстать перед судом и разбить все безумные наветы выдвинутые против меня. Дорогие израильские избиратели, закон об иммунитете принят ради того, чтобы защитить народных избранников от того, чтобы им “шили дела”, от выдвижения политических обвинений, цель которых - причинить ущерб воле народа. этот закон принят для того, чтобы народные избранники могли служить согласно воле народа - а не воле чиновников".