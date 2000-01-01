01.01 19:56 MIGnews.com

"Они боятся демократии и потому идут в БАГАЦ"

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Бывший министр юстиции Израиля Хаим Рамон заявил, что его политический противник, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, имеет право на парламентский иммунитет.Нетаниягу должен принять решение о том, потребовать ли ему иммунитета ночью 1 января.Рамон заявил: “Есть причины, перечисленные в законе о неприкосновенности, и если он решит, что ему необходимо запросить иммунитет, он может его потребовать”. Он также указал на то, что парламентский иммунитет не отменяет процесс над Нетаниягу, и лишь откладывает его. Даже если процесс отложат на несколько лет, Нетаниягу, в конце концов, предстанет перед судом.Рамон также заявил: “Вторая вещь, которую он утверждает - и я к этому присоединяюсь - утверждение о благоприятном освещении в прессе является беспрецедентным. Если бы я был членом Кнессета, я бы не хотел, чтобы премьер-министра обвинили в чем-то беспрецедентном”.Рамон подчеркнул, что закон об иммунитете был написан для того, чтобы защитить избирателя, “и он не был написан наспех, но после дискуссии между теми, кто его поддерживал, и кто выступал против”.Рамон заявил, что судьба Нетаниягу должна решаться на политической, а не на судебной арене: “В случае Нетаниягу, два миллиона человек проголосовали за него, и он имеет право требовать неприкосновенности. Таков закон, и человек, который этим законом воспользуется должен быть судим народом, а не судом. “.Рамон заявил, что те, кто обратился в Верховный Суд с требованием запретить Нетаниягу формировать правительство, должны идти не в суд, но в народ: "Они хорошие люди, так выйдите из своих домов и убедите нацию в том, что не достойно быть премьер-министром человеку с тремя обвинительными заключениями. Такова арена, но такова и спесь, господствующая здесь. Они не любят демократию, и они пытаются создать “демократию” которой нигде больше не существует. Они думают: да кто они [народ] чтобы решать за нас?"Рамон также потребовал, чтобы БАГАЦ не вмешивался в избирательный процесс: “БАГАЦ должен был сказать, что есть совершенно четкий закон. Не пытайтесь меня запутать, и если вы хотите избавится от Нетаниягу - идите в пригороды и идите в города, место, где вы можете этого добиться - города и поселения , а не суд в Иерусалиме. Но никто из них не покинет башни из слоновой кости, не наденет рабочую одежду и не пойдет сказать народу что правильно, а что нет”.